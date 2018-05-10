Присоединюсь к вопросу.
Четко сказано об держ. Органах.
Банки не указаны.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:47
Додано: Чет 10 тра, 2018 19:04
Re: Конкорд
ГК
Стаття 58-1. Печатки суб’єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
58-1 в редакції Закону № 1982-VIII від 23.03.2017
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:24
у меня с мокрой
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:05
В FB пишут, что сегодня подняли долларовые ставки - я так понял на 0,25%?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:10
У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:20
Да, на год 4.5
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:24
Верните 17% на грн-годовой пополняемый (мона 16.5% +0.5% от МинФина) и я верну вам все унесённые в начале весны гроши. А то тут Альянс под ногами путается
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:26
Вы таким способом хотите их раздавить?
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:33
Нее, проигнорить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:13
У ЭксИма с мая по доллару 4.1% на год. Тут выше? [/quote]
Да, на год 4.5 [/quote]
Верните 17% на грн-годовой пополняемый (мона 16.5% +0.5% от МинФина) и я верну вам все унесённые в начале весны гроши. А то тут Альянс под ногами путается [/quote]
Подождите моню. Там вроде 20 нарисуют. За июнь фронтмен гутарит. Правда, ходить надо.
А там, глядишь, и другие подтянутся.
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