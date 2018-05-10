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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
8
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:51

Re: Конкорд

  guntherhouse777 написав:Подождите моню. Там вроде 20 нарисуют. За июнь фронтмен гутарит. Правда, ходить надо.
А там, глядишь, и другие подтянутся.

та не бойсь те 20 будут как сейчас 18 у Универа
Или Горох замутит, шо 20 будет если Сенегал хотя бы в плей-офф выйдет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:01

  guntherhouse777 написав:Подождите моню. Там вроде 20 нарисуют

Этим брехунам веры нет.
Они любят говорить как все будет круто, а потом находят тысячи отмазок, чтобы объяснить почему получилось так хреново.
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