та не бойсь те 20 будут как сейчас 18 у Универа
Или Горох замутит, шо 20 будет если Сенегал хотя бы в плей-офф выйдет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:51
Re: Конкорд
та не бойсь те 20 будут как сейчас 18 у Универа
Или Горох замутит, шо 20 будет если Сенегал хотя бы в плей-офф выйдет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:01
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