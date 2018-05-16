|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:51
guntherhouse777 написав:
Подождите моню. Там вроде 20 нарисуют. За июнь фронтмен гутарит. Правда, ходить надо.
А там, глядишь, и другие подтянутся.
та не бойсь те 20 будут как сейчас 18 у Универа
Или Горох замутит, шо 20 будет если Сенегал хотя бы в плей-офф выйдет
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24338
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:01
guntherhouse777 написав:
Подождите моню. Там вроде 20 нарисуют
Этим брехунам веры нет.
Они любят говорить как все будет круто, а потом находят тысячи отмазок, чтобы объяснить почему получилось так хреново.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:43
опять пополняха через п24 поломалась
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:21
Hack-Stock написав:
опять пополняха через п24 поломалась
Не перший раз така халепа з СоСо.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24544
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:44
Hack-Stock написав:
опять пополняха через п24 поломалась
Должно все работать. Вы пробовали повторно?
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|