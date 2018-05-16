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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:58
isen написав:
Приват тупит. В 10,14 отправил перевод на Коко до сих пор деньги не зашли..Затем оплатил комуналку с сайта привата, привал не смог сформировать квитанцию в пдф, на элпочту тоже не дошла квитанция. Так что проблемы на стороне привата.
Приват отдуплился в 11,58...
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:28
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.
Що за суд?
Фінансовий моніторинг у коня?
Ні, не чув.
Лише гестапо в вигляді Іванова.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34
guntherhouse777 написав:
Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.
Спасибо
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:38
Банк Конкорд написав: guntherhouse777 написав:
Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.
Спасибо
Крапніть пару речень про цей суд.
Судитися з НБУ справа небезпечна.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:43
Квесторе_поверніться написав:
Крапніть пару речень про цей суд.
Судитися з НБУ справа небезпечна.
На жаль мені не відомі подробиці
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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