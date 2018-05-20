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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:58

  isen написав:Приват тупит. В 10,14 отправил перевод на Коко до сих пор деньги не зашли..Затем оплатил комуналку с сайта привата, привал не смог сформировать квитанцию в пдф, на элпочту тоже не дошла квитанция. Так что проблемы на стороне привата.

Приват отдуплился в 11,58...
isen
 
Повідомлень: 167
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:28

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.

Що за суд?

Фінансовий моніторинг у коня?
Ні, не чув.
Лише гестапо в вигляді Іванова.
korovas2
 
Повідомлень: 287
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Подякував: 157 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

  guntherhouse777 написав:Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.


Спасибо :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:38

  Банк Конкорд написав:
  guntherhouse777 написав:Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.


Спасибо :lol:

Крапніть пару речень про цей суд.
Судитися з НБУ справа небезпечна. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24584
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:43

  Квесторе_поверніться написав:Крапніть пару речень про цей суд.
Судитися з НБУ справа небезпечна. :(


На жаль мені не відомі подробиці :cry:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 262
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:33

  Банк Конкорд написав:
  guntherhouse777 написав:Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.


Спасибо :lol:


а че сразу катюхе полтюшок не предложили, чтоб штраф не выписывала?
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Повідомлень: 34283
З нами з: 06.08.09
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Подякували: 5447 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:49

А что все так хвалят Конкорд? Посмотрел ставки - ничего интересного.
ishvara
 
Повідомлень: 1078
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 00:18

  ishvara написав:А что все так хвалят Конкорд? Посмотрел ставки - ничего интересного.


Ну просто он лудшый
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:24

  WachtAmRhein написав:
  ishvara написав:А что все так хвалят Конкорд? Посмотрел ставки - ничего интересного.


Ну просто он лудшый

Ааа.. Не знал )
ishvara
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 09.12.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:30

  ishvara написав:Ааа.. Не знал )

Тут все уже в курсе.
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wig
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Повідомлень: 2967
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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