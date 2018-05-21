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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:14

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  guntherhouse777 написав:Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.


Спасибо :lol:


а че сразу катюхе полтюшок не предложили, чтоб штраф не выписывала?

..это монстр ВТБ может себе позволить такие "представительские" расходы :wink: а для мелочи типа французкого сверхзвукового лайнера - то слишком много ) если пошли в суд значит " рэгулятор " их таки нагнул по понятиям а не по закону ....
...желаю им сделать этого рАгулятора :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:19

-VICTOR-, граються з вогнем...ніззя гнівити НБУ. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:24

  wig написав:
  ishvara написав:Ааа.. Не знал )

Тут все уже в курсе.

Не все :wink:
есть еще новенькие
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:10

Re: Конкорд

Чи всі тумбиПривата вміють поповнювати карти Конкорда?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:31

  Квесторе_поверніться написав:-VICTOR-, граються з вогнем...ніззя гнівити НБУ. :(

Представники ФГВФО коди зайдуть все прояснять.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:47

  Кочевник написав:Чи всі тумбиПривата вміють поповнювати карти Конкорда?


Они как правило разучиваются что-то делать одновременно.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:46

Re: Конкорд

Яким чином карту поповнити через зелену тумбу?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:11

А вообще, кто-то натыкался на лимиты (по сумме платежа, дневные, месячные) для пополнения через П24?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:35

la9 При попытке пополнить карту КоКо больше чем на 14999 указывая плательщиком "не себя", а другого человека - идет отлуп. Да и вообще я после попадания однажды на "гестапо" с зависанием 3 платежей на свою же карту в другом банке более чем на сутки зарекся что либо более 15кГрн через "бегемота" пополнять-переводить за один раз.
Flamingo
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