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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:14
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав: guntherhouse777 написав:
Желаем вам отсудить у рыгулятора 1.55 млн.
Спасибо
а че сразу катюхе полтюшок не предложили, чтоб штраф не выписывала?
..это монстр ВТБ может себе позволить такие "представительские" расходы
а для мелочи типа французкого сверхзвукового лайнера - то слишком много ) если пошли в суд значит " рэгулятор " их таки нагнул по понятиям а не по закону ....
...желаю им сделать этого рАгулятора
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:19
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, граються з вогнем...ніззя гнівити НБУ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:24
wig написав: ishvara написав:
Ааа.. Не знал )
Тут все уже в курсе.
Не все
есть еще новенькие
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babka_v_kedax
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:10
Чи всі тумбиПривата вміють поповнювати карти Конкорда?
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Кочевник
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:31
Квесторе_поверніться написав:-VICTOR-
, граються з вогнем...ніззя гнівити НБУ.
Представники ФГВФО коди зайдуть все прояснять.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:47
Кочевник написав:
Чи всі тумбиПривата вміють поповнювати карти Конкорда?
Они как правило разучиваются что-то делать одновременно.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 07:46
Яким чином карту поповнити через зелену тумбу?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 08:11
А вообще, кто-то натыкался на лимиты (по сумме платежа, дневные, месячные) для пополнения через П24?
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la9
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Додано: Вів 22 тра, 2018 08:35
la9 При попытке пополнить карту КоКо больше чем на 14999 указывая плательщиком "не себя", а другого человека - идет отлуп. Да и вообще я после попадания однажды на "гестапо" с зависанием 3 платежей на свою же карту в другом банке более чем на сутки зарекся что либо более 15кГрн через "бегемота" пополнять-переводить за один раз.
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Flamingo
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