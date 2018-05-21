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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:33
Re: Конкорд
Какие подготовительные действия надо сделать для открытия долл депо через икон?
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:57
Открыта дол.карта,
Регистрация в icON25 (если еще нет)
Деньги на желаемую сумму на карте
Если нужна будет помощь,обращайтесь
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:10
Re: Конкорд
В иконе есть, и есть "доходная")
Нужна "дебетова" paypass, и за один поход в отделение открыть карту и закинуть на нее деньги не выйдет? Или заявка на карту, пополнение в кассе по номеру счета, открытие депо из икона, получение карты когда-то потом?
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:18
Если у Вас уже есть дол.карта (любая) - то тогда только и нужны Вам на ней деньги для открытия депозита. Пополнение в кассе по платежному документу через менеджеров - будет самое быстрое чтобы открыть депо день в день.
Чтобы открыть новую за один приход: заявка на карту, чтобы забирать уже готовую, а активация карты будет в Вашем присутсвии, когда будете забирать. Ну и в этот же приход сможете все пополнения сделать.
Если у Вас будут какие-то проблемы или затруднения, обращайте в ЛС - помогу
Concord bank: concord.ua
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