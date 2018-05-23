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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:33

Re: Конкорд

Какие подготовительные действия надо сделать для открытия долл депо через икон?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:57

  Alex_ki написав:Какие подготовительные действия надо сделать для открытия долл депо через икон?


Открыта дол.карта,
Регистрация в icON25 (если еще нет)
Деньги на желаемую сумму на карте

Если нужна будет помощь,обращайтесь :D
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:10

Re: Конкорд

В иконе есть, и есть "доходная")
Нужна "дебетова" paypass, и за один поход в отделение открыть карту и закинуть на нее деньги не выйдет? Или заявка на карту, пополнение в кассе по номеру счета, открытие депо из икона, получение карты когда-то потом?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:18

  Alex_ki написав:В иконе есть, и есть "доходная")
Нужна "дебетова" paypass, и за один поход в отделение открыть карту и закинуть на нее деньги не выйдет? Или заявка на карту, пополнение в кассе по номеру счета, открытие депо из икона, получение карты когда-то потом?


Если у Вас уже есть дол.карта (любая) - то тогда только и нужны Вам на ней деньги для открытия депозита. Пополнение в кассе по платежному документу через менеджеров - будет самое быстрое чтобы открыть депо день в день.

Чтобы открыть новую за один приход: заявка на карту, чтобы забирать уже готовую, а активация карты будет в Вашем присутсвии, когда будете забирать. Ну и в этот же приход сможете все пополнения сделать.

Если у Вас будут какие-то проблемы или затруднения, обращайте в ЛС - помогу :D
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:58

  Alex_ki написав:В иконе есть, и есть "доходная")
Нужна "дебетова" paypass, и за один поход в отделение открыть карту и закинуть на нее деньги не выйдет? Или заявка на карту, пополнение в кассе по номеру счета, открытие депо из икона, получение карты когда-то потом?

Да, оформляете заявку, экономист позвонит в головной офис узнать присвоенный номер, и идёте в кассу пополнять.
Деньги будут доступны только на следующий день
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:22

Господа, напомните, какие вопросы задает кура с кала при регистрации учетной записи ИБ Коня?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:36

  IMPRINTER написав:Господа, напомните, какие вопросы задает кура с кала при регистрации учетной записи ИБ Коня?

Веня,кто Вас так учил ругаться?
никому не верю
sens
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господа, похожу я ослеп ... где в ИБ опция управление учетной записью? настройки? ну к примеру как сменить пароль?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:42

  IMPRINTER написав:господа, похожу я ослеп ... где в ИБ опция управление учетной записью? настройки? ну к примеру как сменить пароль?

пароль мона сменить тока звонком на саппорт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:45

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, похожу я ослеп ... где в ИБ опция управление учетной записью? настройки? ну к примеру как сменить пароль?

пароль мона сменить тока звонком на саппорт :)


а логин? )
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IMPRINTER
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