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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:33
Re: Конкорд
Какие подготовительные действия надо сделать для открытия долл депо через икон?
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:57
Открыта дол.карта,
Регистрация в icON25 (если еще нет)
Деньги на желаемую сумму на карте
Если нужна будет помощь,обращайтесь
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:10
Re: Конкорд
В иконе есть, и есть "доходная")
Нужна "дебетова" paypass, и за один поход в отделение открыть карту и закинуть на нее деньги не выйдет? Или заявка на карту, пополнение в кассе по номеру счета, открытие депо из икона, получение карты когда-то потом?
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:18
Если у Вас уже есть дол.карта (любая) - то тогда только и нужны Вам на ней деньги для открытия депозита. Пополнение в кассе по платежному документу через менеджеров - будет самое быстрое чтобы открыть депо день в день.
Чтобы открыть новую за один приход: заявка на карту, чтобы забирать уже готовую, а активация карты будет в Вашем присутсвии, когда будете забирать. Ну и в этот же приход сможете все пополнения сделать.
Если у Вас будут какие-то проблемы или затруднения, обращайте в ЛС - помогу
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:58
Да, оформляете заявку, экономист позвонит в головной офис узнать присвоенный номер, и идёте в кассу пополнять.
Деньги будут доступны только на следующий день
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:22
Господа, напомните, какие вопросы задает кура с кала при регистрации учетной записи ИБ Коня?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:36
Веня,кто Вас так учил ругаться?
никому не верю
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:39
господа, похожу я ослеп ... где в ИБ опция управление учетной записью? настройки? ну к примеру как сменить пароль?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:42
пароль мона сменить тока звонком на саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:45
а логин? )
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