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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:45

clientage

скажите, а посчему после изменения лимитов в ИБ после перезахода снова показываются старые стандартные - это так и должно быть?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:47

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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:49

  IMPRINTER написав:clientage

скажите, а посчему после изменения лимитов в ИБ после перезахода снова показываются старые стандартные - это так и должно быть?

А похоже, шо отображает тока стандартные лимиты. Вот мои нестандарные, установленные через заяву в отд., в самом ИБ не отображаются, но я ими спокойно пользуюсь.
Пару раз было, шо мои лимиты слетали, приходилось устанавливать через вайбер на день. Но вот один разговор с нач. отд. по телепону решил и эту проблему -- уже полгода лимиты не слетают :)

ПС. Логин я не пробовал менять. Вот у Пивня (ИБ от CS) после настойчивых просьб мне удалось находу сменить и логин :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:52

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

скажите, а посчему после изменения лимитов в ИБ после перезахода снова показываются старые стандартные - это так и должно быть?

А похоже, шо отображает тока стандартные лимиты. Вот мои нестандарные, установленные через заяву в отд., в самом ИБ не отображаются, но я ими спокойно пользуюсь.
Пару раз было, шо мои лимиты слетали, приходилось устанавливать через вайбер на день. Но вот один разговор с нач. отд. по телепону решил и эту проблему -- уже полгода лимиты не слетают :)

ПС. Логин я не пробовал менять. Вот у Пивня (ИБ от CS) после настойчивых просьб мне удалось находу сменить и логин :wink:


а зачем устанавливать через вайбер и т.п. если есть в ИБ раздел для этого?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:52

  wig написав:IMPRINTER, ну хватит уже придирок.


т.е. вы хотите сказать что де-факто они установились, но показывает в иб все равно стандартные лимиты? т.е. тут работает брат постернака я так понимаю?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:55

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

скажите, а посчему после изменения лимитов в ИБ после перезахода снова показываются старые стандартные - это так и должно быть?

А похоже, шо отображает тока стандартные лимиты. Вот мои нестандарные, установленные через заяву в отд., в самом ИБ не отображаются, но я ими спокойно пользуюсь.
Пару раз было, шо мои лимиты слетали, приходилось устанавливать через вайбер на день. Но вот один разговор с нач. отд. по телепону решил и эту проблему -- уже полгода лимиты не слетают :)

ПС. Логин я не пробовал менять. Вот у Пивня (ИБ от CS) после настойчивых просьб мне удалось находу сменить и логин :wink:


а зачем устанавливать через вайбер и т.п. если есть в ИБ раздел для этого?

Я про лимит для операций в ИБ (на СЭП). По умолчанию от 15000/дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:58

  clientage написав:Я про лимит для операций в ИБ (на СЭП). По умолчанию от 15000/дн

Ну так достаточно заявы в отделении, и он увеличивается до вменяемых величин. Не слетало ни разу.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:02

  wig написав:
  clientage написав:Я про лимит для операций в ИБ (на СЭП). По умолчанию от 15000/дн

Ну так достаточно заявы в отделении, и он увеличивается до вменяемых величин. Не слетало ни разу.


я не писал заявы в отделении думал что если в ИБ есть такой раздел то можно это юзать.
вот блин програмизды :evil:
так я не понял - лимиты в ИБ таки ставятся или нет?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:14

Банк Конкорд

прошу внести ясность:

1) почему после установления лимита по карте и повторном заходе в раздел "установка лимитов" показывает не ранее установленные лимиты как должно было бы быть по логике, а стандартные? Где я могу ознакомиться с актуальными лимитами по карте? и как мне убедиться, что те лимиты, что я установил таки установились?

2) почему нельзя установить лимиты по доп.карте - в свойствах допкарты тупо нет даже кнопки изменения лимитов.

3) почему вы дискриминируете абонентов Лайф и не даете номера кол-цента с кодом Лайфа?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:01

  IMPRINTER написав:
  wig написав:IMPRINTER, ну хватит уже придирок.


т.е. вы хотите сказать что де-факто они установились, но показывает в иб все равно стандартные лимиты? т.е. тут работает брат постернака я так понимаю?

так
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