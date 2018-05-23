clientage
скажите, а посчему после изменения лимитов в ИБ после перезахода снова показываются старые стандартные - это так и должно быть?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:45
clientage
скажите, а посчему после изменения лимитов в ИБ после перезахода снова показываются старые стандартные - это так и должно быть?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:47
IMPRINTER, ну хватит уже придирок.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:49
А похоже, шо отображает тока стандартные лимиты. Вот мои нестандарные, установленные через заяву в отд., в самом ИБ не отображаются, но я ими спокойно пользуюсь.
Пару раз было, шо мои лимиты слетали, приходилось устанавливать через вайбер на день. Но вот один разговор с нач. отд. по телепону решил и эту проблему -- уже полгода лимиты не слетают
ПС. Логин я не пробовал менять. Вот у Пивня (ИБ от CS) после настойчивых просьб мне удалось находу сменить и логин
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:52
а зачем устанавливать через вайбер и т.п. если есть в ИБ раздел для этого?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:52
т.е. вы хотите сказать что де-факто они установились, но показывает в иб все равно стандартные лимиты? т.е. тут работает брат постернака я так понимаю?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:55
Я про лимит для операций в ИБ (на СЭП). По умолчанию от 15000/дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:58
Ну так достаточно заявы в отделении, и он увеличивается до вменяемых величин. Не слетало ни разу.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:02
я не писал заявы в отделении думал что если в ИБ есть такой раздел то можно это юзать.
вот блин програмизды
так я не понял - лимиты в ИБ таки ставятся или нет?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:14
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прошу внести ясность:
1) почему после установления лимита по карте и повторном заходе в раздел "установка лимитов" показывает не ранее установленные лимиты как должно было бы быть по логике, а стандартные? Где я могу ознакомиться с актуальными лимитами по карте? и как мне убедиться, что те лимиты, что я установил таки установились?
2) почему нельзя установить лимиты по доп.карте - в свойствах допкарты тупо нет даже кнопки изменения лимитов.
3) почему вы дискриминируете абонентов Лайф и не даете номера кол-цента с кодом Лайфа?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:01
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