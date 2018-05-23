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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:42

Re: Конкорд

Подал заявку на карту, позвонили, спросили город (в заявке ж есть..), сказали менеджер свяжется.. пошел третий день ожидания связи.. не нужны банку валютные депо

А сейчас в икону не пускает, ни в веб, ни в приложении
Alex_ki
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Повідомлень: 78
З нами з: 26.02.15
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:31

Re: Конкорд

Икона заработала
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 277278279280
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