Подал заявку на карту, позвонили, спросили город (в заявке ж есть..), сказали менеджер свяжется.. пошел третий день ожидания связи.. не нужны банку валютные депо
А сейчас в икону не пускает, ни в веб, ни в приложении
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:42
Re: Конкорд
Подал заявку на карту, позвонили, спросили город (в заявке ж есть..), сказали менеджер свяжется.. пошел третий день ожидания связи.. не нужны банку валютные депо
А сейчас в икону не пускает, ни в веб, ни в приложении
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:31
Re: Конкорд
Икона заработала
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