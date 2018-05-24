Подал заявку на карту, позвонили, спросили город (в заявке ж есть..), сказали менеджер свяжется.. пошел третий день ожидания связи.. не нужны банку валютные депо
А сейчас в икону не пускает, ни в веб, ни в приложении
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:42
Re: Конкорд
Подал заявку на карту, позвонили, спросили город (в заявке ж есть..), сказали менеджер свяжется.. пошел третий день ожидания связи.. не нужны банку валютные депо
А сейчас в икону не пускает, ни в веб, ни в приложении
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:31
Re: Конкорд
Икона заработала
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:17
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:23
Re: Конкорд
Меня по пальцу пускает) а так вроде пароль без смс.
Но оно неполноценное, по реквизитам и по шаблону не даёт переводить. Так, выписку посмотреть и п2п отправить
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:03
а шо у нас саппорт прогуливает ?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:28
Добрый день, не прогуливаю собирую инфу для ответа Вам
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:36
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:46
Но еще платить за моб, интернет и в принципе платежи которые не по реквизитам.
Данная функция (по шаблону и реквизитам) в доработке
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:48
На что это Вы намекаете?
Concord bank: concord.ua
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