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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:44

Банк Конкорд

спасибо

по п. 1) ясно, но было бы неплохо, чтоб где-то отображались актуальные лимиты и чтоб можно было отключать вашу дурацкую систему безопасности в ИБ тоже, но или заявой в отделении навсегда ... так чтоб забыть об этом раз и на всегда, а не раз в 30 дней звонить

по п. 2) я писал ранее вроде уже, что в свойствах основной карты мы видим так:

Зображення

а в свойствах допки так:

Зображення

управлять лимитами по допке нельзя - тока звонком по телефону за 3 грн. (т.к. финансовый тел. лайф)

кстати, если звонить с нефинансового телефона, то оператор может изменить лимиты и отключить систему безопасности? или тока с финансового надо?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:54

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:тока звонком по телефону

звоните по Вайберу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:58

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

спасибо

по п. 1) ясно, но было бы неплохо, чтоб где-то отображались актуальные лимиты и чтоб можно было отключать вашу дурацкую систему безопасности в ИБ тоже, но или заявой в отделении навсегда ... так чтоб забыть об этом раз и на всегда, а не раз в 30 дней звонить

по п. 2) я писал ранее вроде уже, что в свойствах основной карты мы видим так:

Зображення

а в свойствах допки так:

Зображення

управлять лимитами по допке нельзя - тока звонком по телефону за 3 грн. (т.к. финансовый тел. лайф)

кстати, если звонить с нефинансового телефона, то оператор может изменить лимиты и отключить систему безопасности? или тока с финансового надо?


Можно звонить, но только придется отвечать на вопросы для подтверждения личности
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:59

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:тока звонком по телефону

звоните по Вайберу


попробуем ... тогда надо клонировать вайбер )
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:01

  Банк Конкорд написав:Можно звонить, но только придется отвечать на вопросы для подтверждения личности


а если при звонке с финансового телефона у женщины окажется мужеподобный голос и при этом будут даны ответы на все вопросы усиленной идентификации - от размера груди и даты первой овуляции - оператор подымет лимиты?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:03

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Можно звонить, но только придется отвечать на вопросы для подтверждения личности


а если при звонке с финансового телефона у женщины окажется мужеподобный голос и при этом будут даны ответы на все вопросы усиленной идентификации - от размера груди и даты первой овуляции - оператор подымет лимиты?


При таких вопросах думаю не в банк позвонили....
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:05

  Банк Конкорд написав:При таких вопросах думаю не в банк позвонили....


ну примат интересовался знаком зодиака и при немгновенном ответе на этот вопрос блокировал все карты/счета и доступ в п24.
или вопросы типа - когда вы поселдний раз были в приватбанке - я должен себе тату на лбу сделать чтоб запомнить эту дату и не забыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:19

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:При таких вопросах думаю не в банк позвонили....


ну примат интересовался знаком зодиака и при немгновенном ответе на этот вопрос блокировал все карты/счета и доступ в п24.
или вопросы типа - когда вы поселдний раз были в приватбанке - я должен себе тату на лбу сделать чтоб запомнить эту дату и не забыть.


Ну так Вы нас не сравнивайте с приматом :P
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