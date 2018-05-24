спасибо
по п. 1) ясно, но было бы неплохо, чтоб где-то отображались актуальные лимиты и чтоб можно было отключать вашу дурацкую систему безопасности в ИБ тоже, но или заявой в отделении навсегда ... так чтоб забыть об этом раз и на всегда, а не раз в 30 дней звонить
по п. 2) я писал ранее вроде уже, что в свойствах основной карты мы видим так:
а в свойствах допки так:
управлять лимитами по допке нельзя - тока звонком по телефону за 3 грн. (т.к. финансовый тел. лайф)
кстати, если звонить с нефинансового телефона, то оператор может изменить лимиты и отключить систему безопасности? или тока с финансового надо?