по п. 1) ясно, но было бы неплохо, чтоб где-то отображались актуальные лимиты и чтоб можно было отключать вашу дурацкую систему безопасности в ИБ тоже, но или заявой в отделении навсегда ... так чтоб забыть об этом раз и на всегда, а не раз в 30 дней звонить
по п. 2) я писал ранее вроде уже, что в свойствах основной карты мы видим так:
а в свойствах допки так:
управлять лимитами по допке нельзя - тока звонком по телефону за 3 грн. (т.к. финансовый тел. лайф)
кстати, если звонить с нефинансового телефона, то оператор может изменить лимиты и отключить систему безопасности? или тока с финансового надо?
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по п. 1) ясно, но было бы неплохо, чтоб где-то отображались актуальные лимиты и чтоб можно было отключать вашу дурацкую систему безопасности в ИБ тоже, но или заявой в отделении навсегда ... так чтоб забыть об этом раз и на всегда, а не раз в 30 дней звонить
по п. 2) я писал ранее вроде уже, что в свойствах основной карты мы видим так:
а в свойствах допки так:
управлять лимитами по допке нельзя - тока звонком по телефону за 3 грн. (т.к. финансовый тел. лайф)
кстати, если звонить с нефинансового телефона, то оператор может изменить лимиты и отключить систему безопасности? или тока с финансового надо?
Можно звонить, но только придется отвечать на вопросы для подтверждения личности
Банк Конкорд написав:Можно звонить, но только придется отвечать на вопросы для подтверждения личности
а если при звонке с финансового телефона у женщины окажется мужеподобный голос и при этом будут даны ответы на все вопросы усиленной идентификации - от размера груди и даты первой овуляции - оператор подымет лимиты?
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Банк Конкорд написав:Можно звонить, но только придется отвечать на вопросы для подтверждения личности
а если при звонке с финансового телефона у женщины окажется мужеподобный голос и при этом будут даны ответы на все вопросы усиленной идентификации - от размера груди и даты первой овуляции - оператор подымет лимиты?
Банк Конкорд написав:При таких вопросах думаю не в банк позвонили....
ну примат интересовался знаком зодиака и при немгновенном ответе на этот вопрос блокировал все карты/счета и доступ в п24. или вопросы типа - когда вы поселдний раз были в приватбанке - я должен себе тату на лбу сделать чтоб запомнить эту дату и не забыть.
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Банк Конкорд написав:При таких вопросах думаю не в банк позвонили....
ну примат интересовался знаком зодиака и при немгновенном ответе на этот вопрос блокировал все карты/счета и доступ в п24. или вопросы типа - когда вы поселдний раз были в приватбанке - я должен себе тату на лбу сделать чтоб запомнить эту дату и не забыть.
IMPRINTER написав:а шо у нас саппорт прогуливает ?
Так последние же дни учебного года + последний звонок сегодня! Некогда
На что это Вы намекаете?
Та то я так . Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...