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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:30
Flamingo написав:
Та то я так
. Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...
Блин, и Вам кажется что и я школьник?
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:45
Банк Конкорд написав: Flamingo написав:
Та то я так
. Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...
Блин, и Вам кажется что и я школьник?
Конечно нет. То была шЮтка
. Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!
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Flamingo
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:04
Flamingo написав: Банк Конкорд написав: Flamingo написав:
Та то я так
. Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...
Блин, и Вам кажется что и я школьник?
Конечно нет. То была шЮтка
. Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!
Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 274
- З нами з: 05.10.15
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:09
Банк Конкорд написав:
Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались
свинорылам помощь тока нужна будет, когда аполлоныч локнет )
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