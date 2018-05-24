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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:30

  Flamingo написав:Та то я так ;). Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...

Блин, и Вам кажется что и я школьник? :(
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 274
З нами з: 05.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:45

  Банк Конкорд написав:
  Flamingo написав:Та то я так ;). Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...

Блин, и Вам кажется что и я школьник? :(

Конечно нет. То была шЮтка :). Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:04

  Flamingo написав:
  Банк Конкорд написав:
  Flamingo написав:Та то я так ;). Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...

Блин, и Вам кажется что и я школьник? :(

Конечно нет. То была шЮтка :). Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!

Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались :P
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 274
З нами з: 05.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:09

  Банк Конкорд написав:Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались :P


свинорылам помощь тока нужна будет, когда аполлоныч локнет )
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Повідомлень: 34309
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5447 раз.
 
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  #<1 ... 279280281282
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