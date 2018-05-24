Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:22

Банк Конкорд написав: Flamingo написав: Банк Конкорд написав: Блин, и Вам кажется что и я школьник? Блин, и Вам кажется что и я школьник?

Конечно нет. То была шЮтка . Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже! Конечно нет. То была шЮтка. Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!

Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались

Так в том то и дело, что Вы мне помогаете ПОСТОЯННО. Даже сами того не зная. Ведь ИМХО лучшая помощь не тогда когда какая-то бяка случилась, а в том чтобы до нее не дошло. А из Ваших сообщений лично я почерпнул для себя немало. + с учетом уже имеющихся у меня знаний еще 3 людям помог открыть для себя Ваш банк. Все благодарны. Так что поверьте - уж что-что а помощь Вы мне оказали уже неоднократно!!!