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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:30
Flamingo написав:
Та то я так
. Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...
Блин, и Вам кажется что и я школьник?
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:45
Банк Конкорд написав: Flamingo написав:
Та то я так
. Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...
Блин, и Вам кажется что и я школьник?
Конечно нет. То была шЮтка
. Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!
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Flamingo
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:04
Flamingo написав: Банк Конкорд написав: Flamingo написав:
Та то я так
. Просто на форуме по представителю другого банка, в связи с частой несерьезностью его ответов а также нередкими исчезновениями с форума на продолжительное время, закрепилось мнение, что он либо подрабатывающий в свободное время студент ну или ученик старших классов. Ну вот - по аналогии...
Блин, и Вам кажется что и я школьник?
Конечно нет. То была шЮтка
. Просто не пропадайте надолго. Без Вас хуже!
Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:09
Банк Конкорд написав:
Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались
свинорылам помощь тока нужна будет, когда аполлоныч локнет )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:31
Смотрю на этом форуме не только свинорылы но и ж.... Лизы))))
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babka_v_kedax
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:38
babka_v_kedax написав:
Смотрю на этом форуме не только свинорылы но и ж.... Лизы))))
Ну и похоже с 21 мая тут прибыло еще и полку долбо..бов)))
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Flamingo
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:12
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав:
Так Вы ко мне еще за помощью и не обращались
свинорылам помощь тока нужна будет, когда аполлоныч локнет )
А були приценденти такої допомоги від шановного представника банку?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:18
Banki написав:
А були приценденти такої допомоги від шановного представника банку?
вас аполлоныч локнул поди без права на помилование )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:30
Flamingo написав:
Так в том то и дело, что Вы мне помогаете ПОСТОЯННО. Даже сами того не зная. Ведь ИМХО лучшая помощь не тогда когда какая-то бяка случилась, а в том чтобы до нее не дошло. А из Ваших сообщений лично я почерпнул для себя немало. + с учетом уже имеющихся у меня знаний еще 3 людям помог открыть для себя Ваш банк. Все благодарны. Так что поверьте - уж что-что а помощь Вы мне оказали уже неоднократно!!!
Спасибо Вам на добром слове
значит таки есть польза от моегу тут присутсвия, хоть и косвенная
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 277
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 16 раз.
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