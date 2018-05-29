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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:33
https://concord.ua/ru/premium-card/mc-gold
KIM30 написав:
не знайшов такої.
KIM30 написав:
Рік тому по Дохідній найбільше вдалося зняти в ОТП і в Альфі. Приват за раз давав всього 1000. Шось змінилось з того часу?
Мы постарели на год.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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