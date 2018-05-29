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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:33

  KIM30 написав:не знайшов такої.


https://concord.ua/ru/premium-card/mc-gold

  KIM30 написав:Рік тому по Дохідній найбільше вдалося зняти в ОТП і в Альфі. Приват за раз давав всього 1000. Шось змінилось з того часу?


Мы постарели на год.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:34

  BBC написав:
  lubarec написав:Банк Конкорд
Представитель "Конкордушки" на этом форуме вызывает только положительные моменты.

Да. Если бы все сотрудники в банке были так любезны.


Если у Вас какие-то проблемы с сотрудниками, пожалуйста обращайтесь! Обязательно разберемся :)
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:13

Банк Конкорд, прокомментируйте пожалуйста изменения с 20.03.18 по карте Доходная MC Pay Pass, а именно появившиеся примечания к тарифам п.6.2.4.1. (относится к оплате на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [7]) и к п.6.2.4.2.(относится к оплате через СДО icON25[8])

[7] - начисление и выплата процентов осуществляется при условии оплаты за услуги не больше чем на 3 разных аккаунта (личные счета) и осуществление оперций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце

[8] - кроме операций, которые классифицировано по коду MCC 5999, 6300.

PS: В марте месяце за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.) кешбек начислен не был :(
Востаннє редагувалось Lost в Сер 30 тра, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:20

  Lost написав:Банк Конкорд, прокомментируйте пожалуйста изменения с 20.03.18 по карте Доходная MC Pay Pass, а именно появившиеся примечания к тарифам п.6.2.4.1. (относится к оплате на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [8]) и к п.6.2.4.2.(относится к оплате через СДО icON25[8])

[7] - начисление и выплата процентов осуществляется при условии оплаты за услуги не больше чем на 3 разных аккаунта (личные счета) и осуществление оперций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце

[8] - кроме операций, которые классифицировано по коду MCC 5999, 6300.

PS: В марте месяце за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.) кешбек начислен не был :(


С 20.03.18 (как Вы уже видели), были введены изменения на получение кэшбэка по оплате интернета Фрегат. Для того чтобы получить возврат, в месяце до этого надо совершить несколько покупок в Торгово Сервисной Сети на сумму мин 500 грн.
А оплачивать можно не более 3х разных контрактов.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:26

Банк Конкорд, да но в тарифах это 7 примечание касается на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [7]).

мы же сейчас говорим за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.), примечание 8
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:42

  Lost написав:Банк Конкорд, да но в тарифах это 7 примечание касается на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [7]).

мы же сейчас говорим за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.), примечание 8


Так это тоже пунк 7, прошу Вас смотреть тарифы на сайте:
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf

Пункта 6.2.4.2 там даже нет
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:26

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Пункта 6.2.4.2 там даже нет

В icON25 :arrow: выбор карты :arrow: вкладка тарифы:

Зображення
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:34

неужто я сам это в icON25 поцепил?!? :wink:
Lost
 
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