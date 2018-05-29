Мы постарели на год.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:33
Мы постарели на год.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:34
Если у Вас какие-то проблемы с сотрудниками, пожалуйста обращайтесь! Обязательно разберемся
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:13
Банк Конкорд, прокомментируйте пожалуйста изменения с 20.03.18 по карте Доходная MC Pay Pass, а именно появившиеся примечания к тарифам п.6.2.4.1. (относится к оплате на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [7]) и к п.6.2.4.2.(относится к оплате через СДО icON25[8])
[7] - начисление и выплата процентов осуществляется при условии оплаты за услуги не больше чем на 3 разных аккаунта (личные счета) и осуществление оперций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце
[8] - кроме операций, которые классифицировано по коду MCC 5999, 6300.
PS: В марте месяце за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.) кешбек начислен не был
Востаннє редагувалось Lost в Сер 30 тра, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:20
С 20.03.18 (как Вы уже видели), были введены изменения на получение кэшбэка по оплате интернета Фрегат. Для того чтобы получить возврат, в месяце до этого надо совершить несколько покупок в Торгово Сервисной Сети на сумму мин 500 грн.
А оплачивать можно не более 3х разных контрактов.
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:26
Банк Конкорд, да но в тарифах это 7 примечание касается на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [7]).
мы же сейчас говорим за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.), примечание 8
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:42
Так это тоже пунк 7, прошу Вас смотреть тарифы на сайте:
Пункта 6.2.4.2 там даже нет
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:26
Re: Конкорд
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