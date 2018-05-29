Банк Конкорд, прокомментируйте пожалуйста изменения с 20.03.18 по карте Доходная MC Pay Pass, а именно появившиеся примечания к тарифам п.6.2.4.1. (относится к оплате на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [7]) и к п.6.2.4.2.(относится к оплате через СДО icON25[8])
[7] - начисление и выплата процентов осуществляется при условии оплаты за услуги не больше чем на 3 разных аккаунта (личные счета) и осуществление оперций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце
[8] - кроме операций, которые классифицировано по коду MCC 5999, 6300.
PS: В марте месяце за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.) кешбек начислен не был
Востаннє редагувалось Lost в Сер 30 тра, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Lost написав:Банк Конкорд, прокомментируйте пожалуйста изменения с 20.03.18 по карте Доходная MC Pay Pass, а именно появившиеся примечания к тарифам п.6.2.4.1. (относится к оплате на сайте fregat.com по ссылке "icON25 Банка Конкорд" [8]) и к п.6.2.4.2.(относится к оплате через СДО icON25[8])
[7] - начисление и выплата процентов осуществляется при условии оплаты за услуги не больше чем на 3 разных аккаунта (личные счета) и осуществление оперций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце
[8] - кроме операций, которые классифицировано по коду MCC 5999, 6300.
PS: В марте месяце за оплату через СДО icON25 (по п.6.2.4.2.) кешбек начислен не был
С 20.03.18 (как Вы уже видели), были введены изменения на получение кэшбэка по оплате интернета Фрегат. Для того чтобы получить возврат, в месяце до этого надо совершить несколько покупок в Торгово Сервисной Сети на сумму мин 500 грн. А оплачивать можно не более 3х разных контрактов.