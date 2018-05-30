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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:18
Lost написав: Банк Конкорд написав:
По тарифам в icON25 сказать не могу
Если в icON25 тарифы "не актуальные", хотя написано: действуют с 20.03.2018 года
Тарифный пакет на выпуск и обслуживание банковских платежных карточек ПАО "АКБ "КОНКОРД" "Доходная"
то уберите их оттуда, чтобы не вводили в заблуждение...PS:
заплатил 500грн. за интернет, посмотрим как начислят кешбек
Передам Вашу просьбу,совет,жалобу обязательно.
Скажите, а в прошлом месяце Вы совершали покупки в ТСС?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:22
Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"
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Lost
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:24
Lost написав:Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено
более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"
Тогда и кэшбэк должен прийти
И спасибо за то что пользуетесь нашими картами
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:33
Банк Конкорд написав: Lost написав:Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено
более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"
Тогда и кэшбэк должен прийти
И спасибо за то что пользуетесь нашими картами
милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 14:22
sens написав: Банк Конкорд написав: Lost написав:Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено
более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"
Тогда и кэшбэк должен прийти
И спасибо за то что пользуетесь нашими картами
милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.
А это имеет какое-то значение?
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:59
Тогда и кэшбэк должен прийти
И спасибо за то что пользуетесь нашими картами
[/quote] милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.[/quote]
А это имеет какое-то значение?[/quote]
не важно ,возраст подтвержден
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:12
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
Тогда и кэшбэк должен прийти
И спасибо за то что пользуетесь нашими картами
милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.
А это имеет какое-то значение?[/quote]
не важно ,возраст подтвержден[/quote]
Можете вік по повідомленнях на форумі визначити?[/quote]
Знаете , как заинтересовать дурака ?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:14
На кого натякаєте?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 17:15
Квесторе_поверніться написав:
На кого натякаєте?
расскажу завтра
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sens
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