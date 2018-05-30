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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:18

  Lost написав:
  Банк Конкорд написав:По тарифам в icON25 сказать не могу

Если в icON25 тарифы "не актуальные", хотя написано:
действуют с 20.03.2018 года
Тарифный пакет на выпуск и обслуживание банковских платежных карточек ПАО "АКБ "КОНКОРД" "Доходная"

то уберите их оттуда, чтобы не вводили в заблуждение...

PS: заплатил 500грн. за интернет, посмотрим как начислят кешбек :!:


Передам Вашу просьбу,совет,жалобу обязательно.

Скажите, а в прошлом месяце Вы совершали покупки в ТСС?
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Повідомлень: 284
З нами з: 05.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:22

Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"
Lost
 
Повідомлень: 1105
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:24

  Lost написав:Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"


Тогда и кэшбэк должен прийти :) И спасибо за то что пользуетесь нашими картами :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 284
З нами з: 05.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:33

  Банк Конкорд написав:
  Lost написав:Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"


Тогда и кэшбэк должен прийти :) И спасибо за то что пользуетесь нашими картами :)
милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10791
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:22

  sens написав:
  Банк Конкорд написав:
  Lost написав:Банк Конкорд
намного больше, так что это условие выполнено более чем:
"осуществление операций в ТСС на сумму от 500 грн.(включительно) в предыдущем календарном месяце"


Тогда и кэшбэк должен прийти :) И спасибо за то что пользуетесь нашими картами :)
милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.


А это имеет какое-то значение?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 284
З нами з: 05.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:59

Тогда и кэшбэк должен прийти :) И спасибо за то что пользуетесь нашими картами :)[/quote] милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.[/quote]

А это имеет какое-то значение?[/quote]

не важно ,возраст подтвержден
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10791
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:12

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Тогда и кэшбэк должен прийти :) И спасибо за то что пользуетесь нашими картами :)
милый сотрудник,сколько вам лет? Предположу 23 года.


А это имеет какое-то значение?[/quote]

не важно ,возраст подтвержден[/quote]
Можете вік по повідомленнях на форумі визначити?[/quote]
Знаете , как заинтересовать дурака ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:14

На кого натякаєте?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:15

  Квесторе_поверніться написав:На кого натякаєте?

расскажу завтра :mrgreen:
никому не верю
sens
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З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
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  #<1 ... 282283284285
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