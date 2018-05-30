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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:28
WachtAmRhein написав: sens написав:
Знаете , как заинтересовать дурака ?
Ох уж эти ваши кегебистско-особистские шуточки.
все по плану,одного заинтересовали и дурака вычислили
никому не верю
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:37
А що хорошу людину образити можна не подумали?
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