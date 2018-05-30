все по плану,одного заинтересовали и дурака вычислили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:28
все по плану,одного заинтересовали и дурака вычислили
никому не верю
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:42
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:33
Re: Конкорд
Старому вояке лишь бы потрындеть.
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:53
Re: Конкорд
Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?
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