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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:28

  WachtAmRhein написав:
  sens написав:Знаете , как заинтересовать дурака ?


Ох уж эти ваши кегебистско-особистские шуточки.
все по плану,одного заинтересовали и дурака вычислили
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:37

А що хорошу людину образити можна не подумали?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:42

  Квесторе_поверніться написав:А що хорошу людину образити можна не подумали?

Не парьтесь.
Сам себя обнаружил же :)
Пусть порадуется
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:33

Re: Конкорд

Старому вояке лишь бы потрындеть.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 18:53

Re: Конкорд

Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:06

  KIM30 написав:Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?


нормально у меня
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:16

  IMPRINTER написав:
  KIM30 написав:Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?


нормально у меня

а через скільки часу приходить?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:23

KIM30

мгновенно
(МТС и Лайф)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:29

  IMPRINTER написав:KIM30

мгновенно
(МТС и Лайф)
може це Київстар гальмує
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:31

KIM30

возможно ... на ветке аллы писали что на КС не шли тоже пароли

  Alfa_Bank написав:
  braintest написав:IBM
У меня такая же проблема, телефон Киевстар.

sms приходят через час.
Сапорт наваливает, -перегрузить телефон, поудалять sms и прочую лапшу, но признаться, что они имеют проблемы с доставкой sms совести не хватает.

Доброе утро. Наблюдается проблема с доставкой SMS по оператору Киевстар. Некоторые сообщения доставляются с задержкой. Специалисты работают над устранением проблемы. Извините за неудобства.
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