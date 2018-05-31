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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:28
WachtAmRhein написав: sens написав:
Знаете , как заинтересовать дурака ?
Ох уж эти ваши кегебистско-особистские шуточки.
все по плану,одного заинтересовали и дурака вычислили
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:37
А що хорошу людину образити можна не подумали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:42
Квесторе_поверніться написав:
А що хорошу людину образити можна не подумали?
Не парьтесь.
Сам себя обнаружил же
Пусть порадуется
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curiousobro
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:33
Старому вояке лишь бы потрындеть.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 18:53
Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?
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KIM30
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:06
KIM30 написав:
Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?
нормально у меня
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:16
IMPRINTER написав: KIM30 написав:
Код безпеки при вході в айкон не приходить. У всіх так?
нормально у меня
а через скільки часу приходить?
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KIM30
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:23
KIM30
мгновенно
(МТС и Лайф)
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:29
IMPRINTER написав:KIM30
мгновенно
(МТС и Лайф)
може це Київстар гальмує
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KIM30
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:31
KIM30
возможно ... на ветке аллы писали что на КС не шли тоже пароли
Alfa_Bank написав: braintest написав:IBM
У меня такая же проблема, телефон Киевстар.
sms приходят через час.
Сапорт наваливает, -перегрузить телефон, поудалять sms и прочую лапшу, но признаться, что они имеют проблемы с доставкой sms совести не хватает.
Доброе утро. Наблюдается проблема с доставкой SMS по оператору Киевстар. Некоторые сообщения доставляются с задержкой. Специалисты работают над устранением проблемы. Извините за неудобства.
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IMPRINTER
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