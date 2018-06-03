|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:15
emeta написав:
напомните пжалста
Пополнение Доходной собственнными средствами с универсальной Привата без комиссии в Приват 24?
так. через мої платежі
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3028
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему