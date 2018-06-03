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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 284285286287 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.4 5 26 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 7 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 8 Всього голосів : 26 Додано: Нед 03 чер, 2018 22:15 emeta написав: напомните пжалста

Пополнение Доходной собственнными средствами с универсальной Привата без комиссии в Приват 24? напомните пжалстаПополнение Доходной собственнными средствами с универсальной Привата без комиссии в Приват 24?



так. через мої платежі так. через мої платежі wolt450

Повідомлень: 3028 З нами з: 07.12.10 Подякував: 9 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 11:53 НБУ разъяснил причины применения мер воздействия к банку «Конкорд»

https://bin.ua/companies/221125-nbu-razyasnil-prichiny-primeneniya-mer.html

Национальный банк разъяснил причины применения мер воздействия к банку "Конкорд".



Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



Национальный банк получил официальное уведомление о том, что банк "Конкорд" оспаривает в судебном порядке решение НБУ о применении меры воздействия к нему в виде штрафа в размере 1,2 млн гривен.



Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.



Факт совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга был установлен регулятором по трем признакам, определенным пунктом 3.3 главы 3 раздела I "Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия", утвержденного постановлением правления НБУ от 17.08.2012 №346.



Одним из признаков является проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла), и/или если у банка нет документов (информации) о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций клиентов.



Также признаком является участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.



НБУ отмечает, что группой из 19 клиентов банка проведены между собой финансовые операции за счет 1 млн гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов.



Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн гривен каждая.



Они имели циклический характер: было осуществлено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составлял от двух минут.



В общем эти финансовые операции проводились в течение короткого времени (с 5 по 13 июля 2016 года).



В результате их проведения 18 участниками операций был искусственно сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн гривен, а одному участнику - оплачены средства за корпоративные права в размере 30 млн гривен.



Кроме того, некоторые из указанных участников, которым сформирован "искусственный" уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.



Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерам воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также - за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, в этой сфере. Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл) cds77

Повідомлень: 918 З нами з: 17.04.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 284285286287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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