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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:15

  emeta написав:напомните пжалста
Пополнение Доходной собственнными средствами с универсальной Привата без комиссии в Приват 24?


так. через мої платежі
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:53

НБУ разъяснил причины применения мер воздействия к банку «Конкорд»
https://bin.ua/companies/221125-nbu-razyasnil-prichiny-primeneniya-mer.html
Национальный банк разъяснил причины применения мер воздействия к банку "Конкорд".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк получил официальное уведомление о том, что банк "Конкорд" оспаривает в судебном порядке решение НБУ о применении меры воздействия к нему в виде штрафа в размере 1,2 млн гривен.

Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Факт совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга был установлен регулятором по трем признакам, определенным пунктом 3.3 главы 3 раздела I "Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия", утвержденного постановлением правления НБУ от 17.08.2012 №346.

Одним из признаков является проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла), и/или если у банка нет документов (информации) о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций клиентов.

Также признаком является участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.

НБУ отмечает, что группой из 19 клиентов банка проведены между собой финансовые операции за счет 1 млн гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов.

Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн гривен каждая.

Они имели циклический характер: было осуществлено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составлял от двух минут.

В общем эти финансовые операции проводились в течение короткого времени (с 5 по 13 июля 2016 года).

В результате их проведения 18 участниками операций был искусственно сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн гривен, а одному участнику - оплачены средства за корпоративные права в размере 30 млн гривен.

Кроме того, некоторые из указанных участников, которым сформирован "искусственный" уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерам воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также - за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, в этой сфере.
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cds77
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:44

  cds77 написав:НБУ разъяснил причины применения мер воздействия к банку «Конкорд»
https://bin.ua/companies/221125-nbu-razyasnil-prichiny-primeneniya-mer.html
Национальный банк разъяснил причины применения мер воздействия к банку "Конкорд".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк получил официальное уведомление о том, что банк "Конкорд" оспаривает в судебном порядке решение НБУ о применении меры воздействия к нему в виде штрафа в размере 1,2 млн гривен.

Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Факт совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга был установлен регулятором по трем признакам, определенным пунктом 3.3 главы 3 раздела I "Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия", утвержденного постановлением правления НБУ от 17.08.2012 №346.

Одним из признаков является проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла), и/или если у банка нет документов (информации) о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций клиентов.

Также признаком является участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.

НБУ отмечает, что группой из 19 клиентов банка проведены между собой финансовые операции за счет 1 млн гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов.

Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн гривен каждая.

Они имели циклический характер: было осуществлено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составлял от двух минут.

В общем эти финансовые операции проводились в течение короткого времени (с 5 по 13 июля 2016 года).

В результате их проведения 18 участниками операций был искусственно сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн гривен, а одному участнику - оплачены средства за корпоративные права в размере 30 млн гривен.

Кроме того, некоторые из указанных участников, которым сформирован "искусственный" уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерам воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также - за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, в этой сфере.

Так штрафанули на 1,55 млн. Ні?
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:30

Re: Конкорд

А як цей найкращий банк відпраляє сепи , як і альфа по регламенту декілька разів на добу?
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:33

  babka_v_kedax написав:А як цей найкращий банк відпраляє сепи , як і альфа по регламенту декілька разів на добу?

Лудшіше...СЕПи з СоСо вилітають як пробка з шампусіка. :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:36

Re: Конкорд

відправила тестовий в 13:00 на альфу (2620) , грошенят "зьясь"
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:38

  babka_v_kedax написав:відправила тестовий в 13:00 на альфу (2620) , грошенят "зьясь"

Це Альфа тормозить.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:09

Re: Конкорд

а окотрій останні вилітають?точніше до якого часу вилітають?
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:39

  babka_v_kedax написав:відправила тестовий в 13:00 на альфу (2620) , грошенят "зьясь"

такие эксперименты лучше делать на банках, которые зачисляют по приходу на счет, первый фарсик приходит на ум)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:44

  babka_v_kedax написав:а окотрій останні вилітають?точніше до якого часу вилітають?

Здається шановний Представник СоСо вже на це запитання відповідав.
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