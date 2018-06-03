Национальный банк разъяснил причины применения мер воздействия к банку "Конкорд".



Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



Национальный банк получил официальное уведомление о том, что банк "Конкорд" оспаривает в судебном порядке решение НБУ о применении меры воздействия к нему в виде штрафа в размере 1,2 млн гривен.



Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.



Факт совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга был установлен регулятором по трем признакам, определенным пунктом 3.3 главы 3 раздела I "Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия", утвержденного постановлением правления НБУ от 17.08.2012 №346.



Одним из признаков является проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла), и/или если у банка нет документов (информации) о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций клиентов.



Также признаком является участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.



НБУ отмечает, что группой из 19 клиентов банка проведены между собой финансовые операции за счет 1 млн гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов.



Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн гривен каждая.



Они имели циклический характер: было осуществлено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составлял от двух минут.



В общем эти финансовые операции проводились в течение короткого времени (с 5 по 13 июля 2016 года).



В результате их проведения 18 участниками операций был искусственно сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн гривен, а одному участнику - оплачены средства за корпоративные права в размере 30 млн гривен.



Кроме того, некоторые из указанных участников, которым сформирован "искусственный" уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.



Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерам воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также - за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, в этой сфере.