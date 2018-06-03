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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:50

Квесторе_поверніться
Добре що це не профіль привату там 7 тис сторінок лопатить :mrgreen:
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:10

  Банк Конкорд написав:Уважаемый, vitaliy1111! Регламент по отправки СЕП платежей в Конкорд банке с 9:00 до 18:00 при условии наличия денежных средств на счете. Для более детальной проверки платежа обратитесь, пожалуйста, в отдел клиентской поддержки или оставьте ваши контактные данные с вами свяжется наш специалист.

знайшов, все красиво написано,
а по факту хто провіряв? мало мені віриться , що якщо я введу смс з підтвержденням в 17:59 - грошенята випустят ...
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:23

  babka_v_kedax написав:
  Банк Конкорд написав:Уважаемый, vitaliy1111! Регламент по отправки СЕП платежей в Конкорд банке с 9:00 до 18:00 при условии наличия денежных средств на счете. Для более детальной проверки платежа обратитесь, пожалуйста, в отдел клиентской поддержки или оставьте ваши контактные данные с вами свяжется наш специалист.

знайшов, все красиво написано,
а по факту хто провіряв? мало мені віриться , що якщо я введу смс з підтвержденням в 17:59 - грошенята випустят ...

Потестіть і тут розкажете.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:09

  babka_v_kedax написав:
  Банк Конкорд написав:Уважаемый, vitaliy1111! Регламент по отправки СЕП платежей в Конкорд банке с 9:00 до 18:00 при условии наличия денежных средств на счете. Для более детальной проверки платежа обратитесь, пожалуйста, в отдел клиентской поддержки или оставьте ваши контактные данные с вами свяжется наш специалист.

знайшов, все красиво написано,
а по факту хто провіряв? мало мені віриться , що якщо я введу смс з підтвержденням в 17:59 - грошенята випустят ...

відобразять -проведено , а по факту елементарно не відправлять , мінімум за 30 хв .до 18.00 відправка - то можна розраховувати на відправку цим же днем.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:31

cds77

Ну что, понятно, что аполлоныч тока с честными свинорылами умеет бороться, а там где надо его профпригодности заканчиввются. Понятное дело, что то что написало все видел, тока соседки сказали не замечать. В этом и суть финмона любого банка, для статистики поплющим свиноту, а там где реально идет то, с чем надо борлтьмя тут они не замечают, покуритт аполлоныч вышел и случайно не заметил.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:58

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:покуритт аполлоныч вышел и случайно не заметил.


ну дик ежелі пачка папіру случайно в ліву кишеню залетить - чому б і не замітити!
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greenozon
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