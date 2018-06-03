|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:50
Квесторе_поверніться
Добре що це не профіль привату там 7 тис сторінок лопатить
-
babka_v_kedax
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 21.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:10
Банк Конкорд написав:
Уважаемый, vitaliy1111! Регламент по отправки СЕП платежей в Конкорд банке с 9:00 до 18:00 при условии наличия денежных средств на счете. Для более детальной проверки платежа обратитесь, пожалуйста, в отдел клиентской поддержки или оставьте ваши контактные данные с вами свяжется наш специалист.
знайшов, все красиво написано,
а по факту хто провіряв? мало мені віриться , що якщо я введу смс з підтвержденням в 17:59 - грошенята випустят ...
-
babka_v_kedax
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 21.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:23
babka_v_kedax написав: Банк Конкорд написав:
Уважаемый, vitaliy1111! Регламент по отправки СЕП платежей в Конкорд банке с 9:00 до 18:00 при условии наличия денежных средств на счете. Для более детальной проверки платежа обратитесь, пожалуйста, в отдел клиентской поддержки или оставьте ваши контактные данные с вами свяжется наш специалист.
знайшов, все красиво написано,
а по факту хто провіряв? мало мені віриться , що якщо я введу смс з підтвержденням в 17:59 - грошенята випустят ...
Потестіть і тут розкажете.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24682
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:09
babka_v_kedax написав: Банк Конкорд написав:
Уважаемый, vitaliy1111! Регламент по отправки СЕП платежей в Конкорд банке с 9:00 до 18:00 при условии наличия денежных средств на счете. Для более детальной проверки платежа обратитесь, пожалуйста, в отдел клиентской поддержки или оставьте ваши контактные данные с вами свяжется наш специалист.
знайшов, все красиво написано,
а по факту хто провіряв? мало мені віриться , що якщо я введу смс з підтвержденням в 17:59 - грошенята випустят ...
відобразять -проведено , а по факту елементарно не відправлять , мінімум за 30 хв .до 18.00 відправка - то можна розраховувати на відправку цим же днем.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6744
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 1212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:31
cds77
Ну что, понятно, что аполлоныч тока с честными свинорылами умеет бороться, а там где надо его профпригодности заканчиввются. Понятное дело, что то что написало все видел, тока соседки сказали не замечать. В этом и суть финмона любого банка, для статистики поплющим свиноту, а там где реально идет то, с чем надо борлтьмя тут они не замечают, покуритт аполлоныч вышел и случайно не заметил.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34362
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5457 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:58
IMPRINTER написав:
покуритт аполлоныч вышел и случайно не заметил.
ну дик ежелі пачка папіру случайно в ліву кишеню залетить - чому б і не замітити!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2153
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|