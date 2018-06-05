Додано: Пон 04 чер, 2018 20:31

cds77



Ну что, понятно, что аполлоныч тока с честными свинорылами умеет бороться, а там где надо его профпригодности заканчиввются. Понятное дело, что то что написало все видел, тока соседки сказали не замечать. В этом и суть финмона любого банка, для статистики поплющим свиноту, а там где реально идет то, с чем надо борлтьмя тут они не замечают, покуритт аполлоныч вышел и случайно не заметил.

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