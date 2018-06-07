Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:06

Заканчивается валютный вклад

Как заказать средства на отделение?

Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день

Можно звонить на горячую линию для заказа средств?

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

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