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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:09

Re: Конкорд

Чи проходить поповнення карти через Приват24 в небанківський час? Якщо проходить, коли будуть доступні кошти?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:10

  Кочевник написав:Чи проходить поповнення карти через Приват24 в небанківський час? Якщо проходить, коли будуть доступні кошти?


да.
через 25-30 минут.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:06

Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение?
Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день
Можно звонить на горячую линию для заказа средств?
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:41

  emeta написав:Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение?
Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день
Можно звонить на горячую линию для заказа средств?


Добрый день. Можно на гарячюю линию. А можете мне в ЛС отправить ваши данные:
ФИО
тел
поседние 4 цифры карты/номер договора вклада

Помогу решить задачу
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:06

  Банк Конкорд написав:
  emeta написав:Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение?
Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день
Можно звонить на горячую линию для заказа средств?


Добрый день. Можно на гарячюю линию. А можете мне в ЛС отправить ваши данные:
ФИО
тел
поседние 4 цифры карты/номер договора вклада

Помогу решить задачу

Вот за это Вам спасибо.
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