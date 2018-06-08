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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:09
Re: Конкорд
Чи проходить поповнення карти через Приват24 в небанківський час? Якщо проходить, коли будуть доступні кошти?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:10
да.
через 25-30 минут.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:06
Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение?
Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день
Можно звонить на горячую линию для заказа средств?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:41
Добрый день. Можно на гарячюю линию. А можете мне в ЛС отправить ваши данные:
ФИО
тел
поседние 4 цифры карты/номер договора вклада
Помогу решить задачу
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:06
Вот за это Вам спасибо.
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:55
Re: Конкорд
Представитель Конкордушки как всегда умничка.
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