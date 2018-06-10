Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:09
Чи проходить поповнення карти через Приват24 в небанківський час? Якщо проходить, коли будуть доступні кошти?
Кочевник
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:10
Кочевник написав:
Чи проходить поповнення карти через Приват24 в небанківський час? Якщо проходить, коли будуть доступні кошти?
да.
через 25-30 минут.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:06
Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение? Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день Можно звонить на горячую линию для заказа средств?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:41
emeta написав:
Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение?
Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день
Можно звонить на горячую линию для заказа средств?
Добрый день. Можно на гарячюю линию. А можете мне в ЛС отправить ваши данные:
ФИО
тел
поседние 4 цифры карты/номер договора вклада
Помогу решить задачу
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:06
Банк Конкорд написав: emeta написав:
Заканчивается валютный вклад
Как заказать средства на отделение?
Заходил в центральное отделение банка. Отказали, мол рано. Нужно за день
Можно звонить на горячую линию для заказа средств?
Добрый день. Можно на гарячюю линию. А можете мне в ЛС отправить ваши данные:
ФИО
тел
поседние 4 цифры карты/номер договора вклада
Помогу решить задачу
Вот за это Вам спасибо.
guntherhouse777
Повідомлень: 3262
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:55
Представитель Конкордушки как всегда умничка.
lubarec
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Подякували: 11 раз.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:56
lubarec написав:
Представитель Конкордушки как всегда умничка.
Спасибо
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
Повідомлень: 286
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Подякували: 16 раз.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:11
lubarec написав:
Представитель Конкордушки как всегда умничка.
І нормативи не порушує.
https://concord.ua/uploads/1/5715-%D0%9 ... 062018.pdf
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:13
зато с финмониторингом бардак - за что был и оштрафован.
аполлоныч доолжен уделять внимание серьезным вопросам, а не плющить честных свинорылов.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:19
IMPRINTER написав:
зато с финмониторингом бардак - за что был и оштрафован.
аполлоныч доолжен уделять внимание серьезным вопросам, а не плющить честных свинорылов.
Раніше за такі схеми що були в СоСо банку закривали...а Аполлонича завжди крайнім можна зробити.
Квесторе_поверніться
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