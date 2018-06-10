Квесторе_поверніться
да и вообще в их ситуации судиться с нбу - это за гранью.
дед яша и тетя катя это не забудут.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 10:58
Квесторе_поверніться
да и вообще в их ситуации судиться с нбу - это за гранью.
дед яша и тетя катя это не забудут.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:03
Re: Конкорд
можливо це гра на публіку ..., а катя ще той гроссмейстер )))
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:06
ну скорей всего. не думаю что там без полтюшка не обошлось.
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