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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:58

Квесторе_поверніться

да и вообще в их ситуации судиться с нбу - это за гранью.
дед яша и тетя катя это не забудут.
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Повідомлень: 34394
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5465 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:03

Re: Конкорд

можливо це гра на публіку ..., а катя ще той гроссмейстер )))
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 450
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:06

  Banki написав:можливо це гра на публіку ..., а катя ще той гроссмейстер )))


ну скорей всего. не думаю что там без полтюшка не обошлось.
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Повідомлень: 34394
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5465 раз.
 
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9
3
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52

Система icON25 временно недоступна...

:(
sola
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 02.03.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 476 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:55

  sola написав:Система icON25 временно недоступна...

:(


А в чем проблема? Должно все работать
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 287
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 287288289290
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