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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:58
Квесторе_поверніться
да и вообще в их ситуации судиться с нбу - это за гранью.
дед яша и тетя катя это не забудут.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:03
можливо це гра на публіку ..., а катя ще той гроссмейстер )))
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:06
Banki написав:
можливо це гра на публіку ..., а катя ще той гроссмейстер )))
ну скорей всего. не думаю что там без полтюшка не обошлось.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52
Система icON25 временно недоступна...
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sola
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:55
sola написав:
Система icON25 временно недоступна...
А в чем проблема? Должно все работать
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:00
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sola
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:02
В общем, печаль...
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sola
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:03
Вхід в І25 нормальний в Хромі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:09
Квесторе_поверніться написав:
Вхід в І25 нормальний в Хромі.
Попробуйте сделать платеж, например... Меня тоже иногда пускает, но далее ничего сделать не получается...
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sola
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:16
sola написав: Квесторе_поверніться написав:
Вхід в І25 нормальний в Хромі.
Попробуйте сделать платеж, например... Меня тоже иногда пускает, но далее ничего сделать не получается...
Перевод средств
Заявка на перевод средств сохранена.
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Квесторе_поверніться
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