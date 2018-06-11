Все работает
В ЛС отправье Ваши данные плиз, проверим на технической стороне
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:19
Все работает
В ЛС отправье Ваши данные плиз, проверим на технической стороне
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:23
Да, у меня тоже пару минут назад заработало. Но до этого было так, как на скриншотах выше.
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:25
Это хорошо Но все-таки отправьте данные? Проверим, чтобы больше такого не повторялось
Concord bank: concord.ua
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