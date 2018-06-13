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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:19
sola написав: Квесторе_поверніться написав:
Вхід в І25 нормальний в Хромі.
Попробуйте сделать платеж, например... Меня тоже иногда пускает, но далее ничего сделать не получается...
Все работает
В ЛС отправье Ваши данные плиз, проверим на технической стороне
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:23
Да, у меня тоже пару минут назад заработало. Но до этого было так, как на скриншотах выше.
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sola
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:25
sola написав:
Да, у меня тоже пару минут назад заработало. Но до этого было так, как на скриншотах выше.
Это хорошо
Но все-таки отправьте данные? Проверим, чтобы больше такого не повторялось
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Додано: Сер 13 чер, 2018 18:00
Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?
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la9
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Додано: Сер 13 чер, 2018 18:55
la9 написав:
Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?
6300- это ж страхование?
Наверное, мимо.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 13 чер, 2018 18:57
guntherhouse777 написав: la9 написав:
Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?
6300- это ж страхование?
Наверное, мимо.
Вы не так поняли, 5999 и 6300 - точно не попадают. Меня интересует платы в интернете на забугорных сайтах (там другой код).
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la9
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