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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:19

  sola написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вхід в І25 нормальний в Хромі.

Попробуйте сделать платеж, например... Меня тоже иногда пускает, но далее ничего сделать не получается...

Все работает
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В ЛС отправье Ваши данные плиз, проверим на технической стороне
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:23

Да, у меня тоже пару минут назад заработало. Но до этого было так, как на скриншотах выше.
sola
 
Повідомлень: 4029
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:25

  sola написав:Да, у меня тоже пару минут назад заработало. Но до этого было так, как на скриншотах выше.


Это хорошо :) Но все-таки отправьте данные? Проверим, чтобы больше такого не повторялось
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:00

Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:55

  la9 написав:Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?

6300- это ж страхование?
Наверное, мимо.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:57

  guntherhouse777 написав:
  la9 написав:Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?

6300- это ж страхование?
Наверное, мимо.

Вы не так поняли, 5999 и 6300 - точно не попадают. Меня интересует платы в интернете на забугорных сайтах (там другой код).
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:04

Re: Конкорд

la9 написав:Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?

Напишіть іванову, що може уже спати спокійно. Нема більше машинки з цими кодами
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:41

  la9 написав:Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?


Зависит от самого мсс, но если не выше указанные, то в теории должны попадать.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:42

  korovas2 написав:
la9 написав:Конкорд, а оплата картой Доходная в интернете, если ее код МСС не 5999, 6300 - попадает в кешбек?

Напишіть іванову, що може уже спати спокійно. Нема більше машинки з цими кодами


С Вами, к сожалению, поплакать не могу
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:07

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greenozon
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