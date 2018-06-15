Это не сюды
Это туды:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:30
Это не сюды
Это туды:
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:06
А я когда карту получал, пару лет назад, менеджер сказала что кешбек только при физических оплатах через терминал, при оплате в инете кешбека нет, поменяли?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:06
Грузят такое до сих пор.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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