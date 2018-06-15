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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:30

  greenozon написав:во жара пішла

Это не сюды
Это туды: https://concorde.ua/ru/expert/mazepa/
:lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:06

А я когда карту получал, пару лет назад, менеджер сказала что кешбек только при физических оплатах через терминал, при оплате в инете кешбека нет, поменяли?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:06

Грузят такое до сих пор.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:41

Рayoneer

Вопрос по поводу карты Рayoneer:
"Отримайте валюту із-за кордону лише за 2%"

https://concord.ua/product/payoneer
Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:52

  artemiustas написав:Вопрос по поводу карты Рayoneer:
"Отримайте валюту із-за кордону лише за 2%"

https://concord.ua/product/payoneer
Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.

А что тут нелегального?
Просто снятие с заграничной карты валюты по спецтарифу.
Откуда она пришла, заплачены ли налоги - это не проблемы конкордушки. Конечно, если суммы в пределах 1000-2000 USD, имхо
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:00

  artemiustas написав:Вопрос по поводу карты Рayoneer:
"Отримайте валюту із-за кордону лише за 2%"

https://concord.ua/product/payoneer
Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.

Ще й валюту видають.
В банкоматі не вигідніше гривнею отоваритись?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:17

Банк Конкорд

Подскажите, а отображение МСС в выписках / холдах icON25 не планируете сделать? Удобно было бы
sola
 
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  #<1 ... 289290291292
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