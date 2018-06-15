Это не сюды
Это туды:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:30
Это не сюды
Это туды:
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:06
А я когда карту получал, пару лет назад, менеджер сказала что кешбек только при физических оплатах через терминал, при оплате в инете кешбека нет, поменяли?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:06
Грузят такое до сих пор.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:41
Рayoneer
Вопрос по поводу карты Рayoneer:
Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:52
А что тут нелегального?
Просто снятие с заграничной карты валюты по спецтарифу.
Откуда она пришла, заплачены ли налоги - это не проблемы конкордушки. Конечно, если суммы в пределах 1000-2000 USD, имхо
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:00
Ще й валюту видають.
В банкоматі не вигідніше гривнею отоваритись?
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:17
Банк Конкорд
Подскажите, а отображение МСС в выписках / холдах icON25 не планируете сделать? Удобно было бы
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