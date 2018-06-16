https://concord.ua/product/payoneer Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.
artemiustas написав:Вопрос по поводу карты Рayoneer:
"Отримайте валюту із-за кордону лише за 2%"
https://concord.ua/product/payoneer Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.
А что тут нелегального? Просто снятие с заграничной карты валюты по спецтарифу. Откуда она пришла, заплачены ли налоги - это не проблемы конкордушки. Конечно, если суммы в пределах 1000-2000 USD, имхо
artemiustas написав:Вопрос по поводу карты Рayoneer:
"Отримайте валюту із-за кордону лише за 2%"
https://concord.ua/product/payoneer Насколько это все легально с точки зрения законов о ФОП и получении валюты из-за рубежа? Вроде есть процедура, получаешь валюту, продаешь на межбанке, платишь налоги (5%). А тут получается получил и снял.
Ще й валюту видають. В банкоматі не вигідніше гривнею отоваритись?