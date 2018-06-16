десь на цьому форумі був класний топік, де народ зібрав усі карти банків із вискоим % на залишок
Глобус 17% і ще по валюті хтось мав дуже жирно (5?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 10:29
Re: Конкорд
десь на цьому форумі був класний топік, де народ зібрав усі карти банків із вискоим % на залишок
Глобус 17% і ще по валюті хтось мав дуже жирно (5?)
+50грн !
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Додано: Нед 17 чер, 2018 13:00
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:08
Re: Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:17
Додано: Нед 17 чер, 2018 13:21
Абсолютно не заморачиваюсь -- понд с уважаемыми блюдут! Ни копейки не дадут мимо ягуара пронести
... делайте хоть что-нибудь!
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