RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:29

Re: Конкорд

  HackStock написав:Карту gold с 14% на остаток еще можно открыть?


десь на цьому форумі був класний топік, де народ зібрав усі карти банків із вискоим % на залишок
Глобус 17% і ще по валюті хтось мав дуже жирно (5?)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:00

  greenozon написав:
  HackStock написав:Карту gold с 14% на остаток еще можно открыть?


десь на цьому форумі був класний топік, де народ зібрав усі карти банків із вискоим % на залишок
Глобус 17% і ще по валюті хтось мав дуже жирно (5?)


Та глобус стрёмный :lol:
HackStock
 
Повідомлень: 27
З нами з: 26.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:08

Re: Конкорд

  HackStock написав:Та глобус стрёмный

ну да: КонкорДушка лудшый! :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24638
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:17

  clientage написав:
  HackStock написав:Та глобус стрёмный

ну да: КонкорДушка лудшый! :)

Ага, але СоСошка стрьомніший за Шаромигу. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24815
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:21

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  HackStock написав:Та глобус стрёмный

ну да: КонкорДушка лудшый! :)

Ага, але СоСошка стрьомніший за Шаромигу. Ні?

Абсолютно не заморачиваюсь -- понд с уважаемыми блюдут! Ни копейки не дадут мимо ягуара пронести :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24638
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 290291292293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57049)
17.06.2018 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.