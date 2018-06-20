Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:38
И реально работает как написано?
Ну проверим. Это любопытно
artemiustas
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:39
artemiustas написав:
И реально работает как написано?
Ну проверим. Впервые вижу такую схему. Это любопытно
Я проверял с карандашом в руках года 2 назад. Всё чики-пики было
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:41
clientage написав: artemiustas написав:
По ссылке
https://concord.ua/ru/card/dohodnye/dohodnaja-paypass
:
ежедневное начисление 12% на остаток средств на карте.
в то же время в pdf
Тарифы карты «Доходная» Contactless с технологией PayPass
:
виплачується в передостанній
робочий день місяця, з утриманням відповідних податків
Кто-нибудь может объяснить как первое согласуется со вторым?
Ну это нормальная практика
Остаток для начисления анализируют каждый день (кажисть утром), а выплачивают все, шо начислили в предпоследний день мес, и тогда же удерживают налог. Аналогично делают в Альфе, Вале и Таське на Ощадном, в Шарике на В+.
А, например, на Виике у Таси оте 7% платят таки за наименьший остаток на протяжении месяца
Анализируют после 18.00 текущего дня. Можно позвонить на горяч. линию после 19.00 и узнать какая сумма начислена за текущий день по остатку средств
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gkost05
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:42
Работает) на горячке сказали время фиксации денег с 5 до 6 вечера
Alex_ki
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:46
Возможность узнать начисленную сумму в поддержке - это уже неплохо. Было бы конечно удобней видеть данную информацию в банкинге.
artemiustas
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:47
artemiustas написав:
И реально работает как написано?
Что вас так удивляет?
Vorlon
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:48
Тогда вам в ТАС, там по ощадному каждый день видно сколько начисляют,и налоги)
Alex_ki
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:49
artemiustas написав:
И реально работает как написано?
Ну проверим. Это любопытно
что реально лифт поднимает вверх, ну проверим, это любопытно.
тут нет ничего любопытного - это естественная многолетняя практика учета процентов в банковских и кредитных учреждениях
Stringer
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Додано: Чет 21 чер, 2018 18:07
А кто нибудь получал карту Доходная без похода в отделение? Возможность на сайте присутствует.
lel
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