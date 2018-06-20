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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:38

Re: Конкорд

И реально работает как написано?
Ну проверим. Это любопытно :)
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:39

  artemiustas написав:И реально работает как написано?
Ну проверим. Впервые вижу такую схему. Это любопытно :)

Я проверял с карандашом в руках года 2 назад. Всё чики-пики было :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24676
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:41

Re: Конкорд

clientage написав:
  artemiustas написав:По ссылке https://concord.ua/ru/card/dohodnye/dohodnaja-paypass:
ежедневное начисление 12% на остаток средств на карте.

в то же время в pdf
Тарифы карты «Доходная» Contactless с технологией PayPass:
виплачується в передостанній
робочий день місяця, з утриманням
відповідних податків

Кто-нибудь может объяснить как первое согласуется со вторым?

Ну это нормальная практика :) Остаток для начисления анализируют каждый день (кажисть утром), а выплачивают все, шо начислили в предпоследний день мес, и тогда же удерживают налог. Аналогично делают в Альфе, Вале и Таське на Ощадном, в Шарике на В+.
А, например, на Виике у Таси оте 7% платят таки за наименьший остаток на протяжении месяца :evil:
Анализируют после 18.00 текущего дня. Можно позвонить на горяч. линию после 19.00 и узнать какая сумма начислена за текущий день по остатку средств

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:42

Re: Конкорд

Работает) на горячке сказали время фиксации денег с 5 до 6 вечера
Alex_ki
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Повідомлень: 127
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:46

Re: Конкорд

Возможность узнать начисленную сумму в поддержке - это уже неплохо. Было бы конечно удобней видеть данную информацию в банкинге.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:47

  artemiustas написав:И реально работает как написано?

Что вас так удивляет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:48

Re: Конкорд

Тогда вам в ТАС, там по ощадному каждый день видно сколько начисляют,и налоги)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:49

  artemiustas написав:И реально работает как написано?
Ну проверим. Это любопытно :)

:mrgreen:
что реально лифт поднимает вверх, ну проверим, это любопытно. :mrgreen:
тут нет ничего любопытного - это естественная многолетняя практика учета процентов в банковских и кредитных учреждениях
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:07

Re: Конкорд

А кто нибудь получал карту Доходная без похода в отделение? Возможность на сайте присутствует.
lel
 
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